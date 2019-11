Video: Kas tunned ära maskis mehe, kes viis Anna kauplusest ära suure summa raha

Anna kaupluse müüja sõnul võttis kohviku terrassi poole jäänud aknast sisse tulnud varas esmalt kaasa kaks kassat. Kui ta hiljem avastas, et need on tühjad, ronis ta poodi tagasi ja läks tagaruumi puistama. Sealt ta 800 eurot sularaha leidiski. Põgenemisega läks mehel siis kiireks, sest tagaruumi sisenendes hakkas valvesignalisatsioon tööle.