Inimesed kurdavad kehva bussiühenduse üle, kuidas on lood rongidega

​Kui Järvamaa bussiühendus suuremate keskustega on inimeste hinnangul nigel, Tpilet.ee lehekülje järgi saab maakonna keskusest Paidest Tallinna tööpäeviti sõita 10 ja Mäost 7 bussiga, siis rongiühendusega on nii, et Türi raudteejaamast saab Viljandi poole sõita viis ja Tallinna poole üheksa korda päevas. Vaid üks liin algab ja lõpeb Türi raudteejaamas.