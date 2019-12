49 Järvamaa suurpere lapse elamistingimused paranevad

Tellijale

Järvamaalt laekus 15 vormilistele nõuetele vastavat taotlust ning toetust eraldati 14 perele, kellest 4 on korduvtaotlejad. Kokku kasvab nendes peredes 49 last. Keskmine toetussumma Järvamaal oli u 7057 eurot. Saab veel välja tuua, et toetuse saajatest 6 on üksikvanemad.

Enam taotleti toetust eluaseme korrastamiseks (11) ning 3 korral eluaseme soetamiseks.