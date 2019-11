Hüvasti, soe sügis! Ilm keerab külmaks

Laupäeval jääb kõrg- ja madalrõhkkonna vastasseis püsima. Kagutuul on öösel jätkuvalt tugev ja nõrgeneb alles päeva peale. Ilm on valdavalt sajuta ja ka selgema taevaga. Õhutemperatuur on mandril öösel -2..-5, idapoolsetes maakondades kuni -7, päeval 0..-3°C, saartel ööpäevaringselt 0..+2°C.