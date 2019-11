Pilt on pärit 2018. aastast, mil Türi kuuse ehtimisega olid samuti ametis OÜ Eleman töömehed.

Kui eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja sellest, et Türi linna jõulupuu ehtimine seisab ebasoodsate ilmastikutingimuste taga, siis nädalavahetusel saabunud miinuskraadid muutsid kuuse ümber oleva maapinna just nii parajalt tahedaks, et elektrifirma töömehed autotõstukiga sinna ligi pääsesid.