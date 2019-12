Ära kaota jõuluoste tehes valvsust

Õun selgitas, et kaupleja peab pakkuma tarbijaile kauba kohta tõest ja asjakohast teavet nii, et tarbijal oleks võimalik teha teadlik ostuotsus. "Tarbija eksitamine on keelatud ning igal kauplejal tuleb veenduda teabe korrektsuses, sest tihti on just reklaamitav hea hind see, millega kauplejad tarbijaid meelitada püüavad," selgitas ta.