Petturite õngitsuslehed on muutumas inimeste jaoks usutavamaks

Riigi Infosüsteemi Amet on saanud mitmeid teateid vigases eesti keeles kirjutatud petukirjadest, mille puhul jäeti mulje, nagu oleks selle saatnud pank ise. Kirjas teatati, et kasutajal on ootel pangaülekanne, mille lõpetamiseks peab ta tasuma 35 eurot. Juures oli ka link, mis suunas kasutaja SEB internetipangaga visuaalselt sarnasele lehele. Ka õngitsuslehe aadress sarnanes õigele aadressile.