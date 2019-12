Laupäevane seminar keskendub Paide apteekide ajaloole

SA Ajakeskus Wittenstein / Järvamaa muuseumi ja Paide Vee tänava apteegi eestvõttel on 7. detsembril kell 14 muuseumi majas (Lembtu 5) avatud seminar, mis on pühendatud Paide apteegi värvikale ajaloole. Järvamaa muuseum seminari paigana mängib farmaatsia ajaloos olulist rolli. Järvamaa muuseumis on Eesti kõige vanem apteegi ajaloo kollektsioon – 18. sajandi II poolest säilinud Paide vana apteegi sisustus. Vaadeldav apteegikogu jõudis muuseumi 1912. aastal. Selle annetas tolleaegne Paide apteeker ja linnapea magister Oskar Brasche.