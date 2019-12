Paide ilutulestikule saavad kõik toetajad õla alla panna

Olgu panus 10 või 100 eurot, selle eest ollakse tänulikud. Kõik toetajate nimed märgitakse ära kas linnalehes või teistes infokanalites.

Eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja, et maakonna omavalitsuses loobuvad aastavahetuse ilutulestike korraldamisest.

Paide linnapea Priit Värk ütles loos, et linnavalitsus arutas juba tänavu jaanuaris, kas teha aastavahetusel tavapärane ilutulestik või leida sellele muu lahendus, näiteks valgussõu.

Uuriti ka laseretenduste hindu ja ilmnes, et kui praegu maksab ilutulestik umbkaudu 3000 eurot, siis laseretenduste hinnad algavad 5000 eurost. Seega langes otsus sel aastal ikka tavapärase pürotehnilise tulevärgi kasuks, küll tuleb see veidi lühem ja kestab neli minutit.

Värk sõnas, et üks võimalus oleks aastavahetuse sõu täiesti ära jätta, kuid tema seda ei poolda.

Kuna arutelu on üles kerkinud, tuleb teema jaanuaris linnavalitsuses ilmselt uuesti vaagimisele. Värk sõnas, et kui varem on ilutulestiku ärajätmisest rääkinud pigem loomapidajad ja väikelaste vanemad, siis tänavu on lisandunud keskkonna hoidmise aspekt.

Et keskkonnateemad on viimasel ajal palju tähelepanu pälvinud, on ka paljude omavalitsuste juhid Värgi teada ilutulestiku ärajätmise või sellele alternatiivi leidmise peale mõelnud.

Samas on Värk veendunud, et isegi kui linnavalitsus jätaks saluudi ära, siis esialgu paugutamine siiski ei lõppeks. Nimelt on linnas palju eraisikuid, kes igal aastavahetusel üsna võimsaid ilutulestikke teevad, ja neid kuidagi keelata ei saa. «Teist­pidi võttes on linna ülesanne ka eeskujuks olla. Võibolla kui linn selle sammu astuks, tuleksid ka teised järele,» mõtiskles Värk.