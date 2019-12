Omavalitsused loobuvad järjepanu aastavahetuse ilutulestikust

Tellijale

«Märgatud Paides» lehel tekkinud arutelus osales nii neid, kes olid ilutulestiku ärajätmise poolt, kui ka neid, kes sellele mõttele tulihingeliselt vastu vaidlesid. Vastu olevad inimesed tõid põhjenduseks, et paugutamine on keskkonnale kahjulik ja ajab koduloomad paanikasse. Ühtlasti jääb sellest paratamatult maha prahti.

Pooldajad olid seda meelt, et korra aastas võiks siiski taeva poole rakette lasta ja maailmas on palju suuremaid keskkonna­saastajaid kui Paide linna ilutulestik. Rõhuti sellele, et aastavahetussaluut on traditsioon ja kui linnavalitsus seda ei korralda, siis hakkavad linlased ise rohkem rakette laskma.