Aasta tegijaks kohaliku spordielu edendaja kategoorias sai Tauri Must. Must on Türi Rattaklubi esimees ja Türi Spordiklubide Liidu juhatuse liige, ta on aktiivne rattavõistluste korraldaja Järvamaal, tema eestvedamisel toimuvad Järvamaa rattkrossi seeriavõistlused ja meistrivõistlused, Türi paaris jalgratta maanteesõit ja õhtused ratta kulgemised Järvamaal.