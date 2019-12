Edda Pauksoni horoskoop: mida toob aasta 2020?

Tellijale

Jäära tähelepanu keskmes on sel aastal töö ja karjäär. Samas on tegemist äärmiselt aktiivse aastaga. Teil on head võimalused eneseteostuseks ja püstitatud eesmärgi poole rühkimiseks. Paratamatult tuleb ette ka esialgsete plaanide korrigeerimist. Tunnete ka ise, et töö on muutunud rutiinseks. Võimalik, et kaotate senise teenistuse ning olete seetõttu suisa sunnitud otsima uusi võimalusi. Vajadusel võite juurde õppida uue eriala või täiendada end muul moel. Teie pingutused ei jää asjatuks: tõenäoliselt leiate aasta jooksul endale huvitava ja tasuva töökoha. Võite saada ootamatu pakkumise, millest tuleks pikema kõhkluseta kinni haarata. Valikuvõimalusi jätkub, olge vaid õigel ajal õiges kohas ja valmis tegutsema. Kohavalikul võivad tekkida ka vääritimõistmised ning pole välistatud, et saate kogeda keelepeksu ja kadedust inimeste poolt, keda olete senini sõbraks pidanud.