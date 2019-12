Järva valla osad piirkonnad said uued kaardilehed

Uute põhikaartide näol on tegemist esmatrükina valminud kaardilehtedega, kus ühele sentimeetrile kaardil vastab 200 meetrit looduses (1:20 000). Kaardileht on suurusega 65×65 sentimeetrit, kaardialaga 50×50 cm ning hõlmab kokku sada ruutkilomeetrit. Uute kaardilehtede aluseks on Eesti topograafia andmekogu, aerolaserskaneerimise andmed ja ortofotod. Topograafilised andmed põhinevad 2018. aastal toimunud aeropildistusel.