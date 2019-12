Elron pakub jõuluvanadele tasuta rongisõitu

Tellijale

„Jõulupühadel on mõistagi just jõuluvanadel kõige kiirem tööperiood, mil tuleb üle Eesti ringi sõita. Elron on kõigile jõulumeestele tähtsal ajal abiks, aidates kiirelt ning mugavalt lasteni jõuda. 23.-26.detsembrini on kõikidele jõuluvanadele rongisõit tasuta ja seda loomulikult kõikidel Elroni liinidel,“ ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.