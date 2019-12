Puhumisreid Tallinn-Tartu maanteel kõrvaldas liiklusest 10 purjus juhti

Tellijale

Paide politseijaoskonna välijuht Raimond Innos toonitas, et ka üks üle organismis lubatud alkoholitasemega juht on liikluses palju, kuid täna tuli neid koguni kümme. "Tänane joobes juhtide hulk on üle keskmise. Kokku puhus alkomeetrisse 2624 Tallinna ja Tartu suunas liikunud sõidukijuhti," rääkis välijuht.

"Inimesed peavad kindlasti enne kui rooli istuvad veenduma, et nad on kained. Nädalavahetusel on liiklusintensiivsus Tallinn-Tartu maanteel tavapärasest intensiivsem ning inimene, kes joobe tõttu on aeglasema reageerimisega või võitleb unega, on kaasliiklejatele veelgi suuremaks ohuks ning tema eksimuse tagajärjed võivad kaasa tuua raskeid tagajärgi," ütles Innos liiklejaid suuremale vastutustundele üles kutsudes.