Ilmateenistuse prognoos: valged jõulud jäävad unistuseks

Jõululaupäeval ulatub üle Eesti väheaktiivne madalrõhuvöönd. Õhumass on võrdlemisi soe ja niiske. Aeg-ajalt tibutab vihma, jõuluõhtul võib Lääne-Eestis sadu tiheneda. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +2..+5°C.