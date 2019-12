Paide Selveri töötajad usuvad Rasmus Juhansoni paranemisse

Tellijale

Kristi Nõmm ütles, et Paide Selveri töötajad loobusid juba teist aastat järjest omavahelistest loosipakkides, mis tavapäraselt jõulude ajal tehti ning annetasid vastavalt oma võimalustele raha heategevuseks. «Me tegime nii, et töötajad ise käisid välja ideed, kellele raha annetada ja panime need hääletusele. Häälteenamus näitas, et meie tagasihoidlik abi läheb sel aastal Türi noormehe Rasmus Juhansoni paranemiseks,» lausus ta.