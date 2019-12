Mullu kirjutas Järva Teataja, et pühadeajaks põllumajandustehnika kaunistamisest on saamas uus traditsioon. Oleme on varasemalt kirjutanud nii Mäekülas asuva Konekesko kui ka Türile Baltic Agro Machinery hoovil kaunistatud tehnikast. Taaskord pani jõulude ajal märgi maha Paide Masinatehas ja veel millise.