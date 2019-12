Äsja ilmus "Tõe ja õiguse" IV osa audioraamat, mille on sisse lugenud Tallinna Linnateatri näitleja Hele Kõrve. Kõrve on ka ise Linnateatri lavastuses kehastanud Karin Paasi tegelaskuju, kellel on just Tammsaare suurteose IV osas oluline roll.