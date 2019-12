Noore võrkpalluri stipendiaadid on Sten Perillus ja Kirsi Tamsalu

Tellijale

Aastal 2018 alustas Sten mängimist IMsport/Järvamaa esiliiga võistkonnas ja tõestas, et on meeskonna vaieldamatu liider. Tänavu sügisest õpib Sten Tallinnas ning kutsuti mängima kõrgliiga võistkonda TalTech. Seega on noormees nelja aastaga jõudnud võrkpalli ABC-tasemelt kõrgliigasse.