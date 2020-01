Uuring paljastab: IT-lembene eestlane planeerib eelarvet paberi ja pliiatsiga

Kokmann märgib, et pankade loodud lahenduste ebapopulaarsus võib olla tingitud nende mõningast kohmakast lahendusest ja vähesest interaktiivsusest, äppidesse peab reeglina ise asju kirja panema, mis teeb nende kasutamise pigem tülikaks. „Mujal maailmas on mikroinvesteerimise ja eelarvestamise äpid, mida saad siduda oma pangakontoga, väga populaarsed. Eestisse see trend kahjuks veel jõudnud ei ole.“