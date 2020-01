JAP jagab raha

MTÜ Järva Arengu Partnerid (JAP) kuulutas välja kevadise taotlusvooru. Kevadvoorus on avatud kaks meedet: Meede 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks (vahendeid on 188 800 €) ja Meede 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus (vahendeid on 35 000€) .