Suur leiutamisvõistlus algab taas

Leiutamisvõistluse eesmärk on populariseerida Eesti noorte seas ettevõtlust, innovatsiooni ja digivaba ajaveetmist. Kolme võidutöö autorid saavad koos peredega SEB ja airBaltic’u toel lennata Londonisse, Kopenhaagenisse või Berliini, et saada inspiratsiooni sealsetest leiutamis- ja tehnoloogiamuuseumitest. Oma leiutamisprojekte saab konkursile esitada 15. veebruarini Lottemaa kodulehel.

„Lottemaa elanikud moodustavad innovaatilise ja tubli kogukonna. Nende näitel saab viia Eesti lasteni tänapäeval väga olulisi ettevõtluse ja innovatsiooni väärtusi ning luua turvaline ja toetav esmakogemus katsetamise ja leiutamise valdkonnas. Just seda tõestasid meie jaoks kahe eelmise konkursi tööd, millest nägime, et lapsed mõtlevad ühiskonnas toimuvate muutustega aktiivselt kaasa ja peegeldavad seda hea meelega,“ kommenteerib leiutamiskonkursi loomist SEB erakliendi divisjoni juht Sille Hallang.

2017. aasta leiutamisvõistluse võitjaks osutus leiutis, mis lubas teadlikumalt komme süüa („Võtmega kommipaberi avaja“, autorid Emili ja Mattias Kõonurm), 2018. aastal võitis konkursi töö, mis mõõtis organismis rõõmu taset („Rõõmumeeter“, autorid Eleonora ja Gustav Juhkam). Juba kolmandat korda toimuv SEB ja Lottemaa leiutamisvõistlus on seni pannud leiutama ligi 500 Eesti last. Oma töid saavad esitada lapsed ja noored ilma vanusepiiranguta ning oodatud on nii individuaalsed kui ka rühmatööd.