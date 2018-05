Paide tüdruku leiutisest saab Lottemaa atraktsioon

Emili Kõonurm (5) rõõmustas eile oma leiutise edu üle käsi plaksutades. Ta ütles, et isa Madis ja ema Ave rääkisid talle sellest uudisest. Emili meelest on vahva, et nüüd saavad varsti teised lapsed ka kommipabereid põnevalt avada. «Olen Lottemaal käinud. Seal on lahe. Lotte on mu suur lemmik,» sõnas ta.