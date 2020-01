Ajakeskuses avati maailmakuulsa dokumentalisti fotonäitus siinsest elust 1992. aastal

Tellijale

Kõrgema Kunstikooli Pallas taaslooja ja rektor, galerii Noorus asutaja Vallo Nuust ütles näituse väljapanekut kommenteerides: “Kaheksakümnendate lõpus sai mitu põlvkonda eestlasi ühtäkki teada, et maailma äär ei asu Tallinna sadamas. Martin Parri “Toona 1990-1992” on nendele põlvkondadele kindlasti palju enamat, kui näitus. See viib meid tagasi sinna, kuhu me minna ei taha, tuletades samas meelde, et seal olemata poleks me täna “siin ja praegu”. Neile aga, kes seal olnud pole, soovitan – käige Parri vahendusel seal ära, saate kogemuse võrra rikkamaks.”