Türi tüdruk soovib aasta USAs vahetusõpilasena veeta

"Suure unistajana, olen unistanud alati elust ja õppimisest Ameerikas. Mulle meeldivad tohutult suured väljakutsed, mis mind proovile panevad ja Ameerika on selleks parim võimalus. Kohe kindlasti ei saa ma täna kohe Ameerikasse kolida, aga mul on võimalus veeta aasta selles imelises riigis. ASSE Eesti on andnud just mulle võimaluse proovida elu ja olu Ameerikas. Vahetusaasta annaks mulle nii palju uusi kogemusi ja see aitaks mul olla iseseisvam. Samuti annaks see uusi tutvusi ja sõpru võib-olla terveks eluks," kirjutab Jallai.