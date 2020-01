Tööõnnetused Järvamaal: Põllumajanduses, puidu- ja metallitööstuses purunevad tihtlilugu ka inimesed

Tellijale

Mullu toimus Eestis 4117 tööõnnetust, millest 3014 olid kerged, 1087 rasked ning 15 lõppesid töötaja surmaga. 132 tööõnnetuse asjaolud on veel selgitamisel. Varasema aastaga võrreldes on tööõnnetuste arv langenud, ent tegemist on muudatusega andmete kogumisel. Möödunud aasta jaanuarist tuleb Tööinspektsiooni teavitada vaid nendest kergetest tööõnnetustest, millega kaasnes töötaja töövõimetuslehel viibimine.

Tööõnnetused Järvamaal 2019

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel vahendas, et mullu juhtus Järvamaal 160 tööõnnetust. Neist kergeid oli 117, raskeid 43. Elu ei kaotanud tööõnnetuses ükski Järvamaa töötaja.

Sektoritest on esikohal puidutööstus (25), järgnevad põllumajandus (24) ning metalltoodete tootmine (17).

Aleb lisas, et võrdluseks, et 2018. aastal oli Järvamaal kokku 210 tööõnnetust, neist kergeid 154, raskeid 55 ning surmaga lõppes üks tööõnnetus. „Oluline on märkida, et tegemist on muudatusega andmete kogumisel. Möödunud aasta jaanuarist tuleb Tööinspektsiooni teavitada vaid nendest kergetest tööõnnetustest, millega kaasnes töötaja töövõimetuslehel viibimine,“ selgitas ta.