Türilt läbisõitvat rongiliini eelistab üha suurem osa pealinna sõitjatest

„Märkimisväärset kasvu on näidanud ekspressliinid – seejuures on Tallinna ja Viljandi vahel sõitjate arv aastaga suurenenud 50% ning Tallinna ja Narva vahel 40%. Oluliselt on rongisõitu eelistama hakatud ka Jõhvis, Kiviõlis ja Rakveres. Kasvavale nõudlusele vastamiseks lisasime Narva suunale ka täiendava ekspressväljumise. Rongiliiklust oleme võimaluste piires tihendanud igal aastal – päevasel ajal on rongisõiduvõimalusi nüüd rohkem ka Keila, Paldiski ja Aegviidu suuna klientidel, samuti sai tänu riigi investeeringutele rongiühenduse Turba,“ tõi Saks esile.