Päästeaasta 2019 möödus Lääne päästekeskusele rahuldavalt

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla märkis, et 2019 aasta oli tulekahjude koguarvu vaadates Lääne päästepiirkonnale rahuldav. „Tulekahjudes hukkunute arv on langenud, mis näitab, et ennetustööst on kasu ning ka inimesed on rohkem valmis iseendasse ja oma varasse panustama,“ ütles Soodla. „Ka kohalikud omavalitsused on võtnud suuremat vastutust oma elanike heaolu eest, panustades projekti, millega tehti Lääne regioonis tuleohutuks 172 kodu,“ märkis Soodla. Päästeamet panustas projekti „500 kodu tuleohutuks“ Lääne piirkonnas 340 000 eurot. „Tänu sellisele partnerlusele kohalike omavalitsustega jõuame me järjest enam probleemse sihtgrupini, kelle hakkama saamine ning ellu jäämine sõltubki sotsiaalsete probleemide koostöisest lahendamisest,“ kinnitas Soodla.