Paide muusika- ja teatrimaja uus juht sai ETV saates sõna

Paide linnapea Priit Värk tundis heameelt, et pikad otsingud Paide ja Järvamaa kultuuritempli juhi kohale said läbi edukalt. "Uus eestvedaja Martha-Beryl Grauberg on lapsepõlvest saati olnud selle majaga seotud ning tal on selged sihid, kuidas Paide kultuurielule veel hoogu anda. Vähem tähtsam pole ka asjaolu, et kodulinn ja selle areng on talle südameasjaks," sõnas linnapea.

"Kahtlemata on see minu jaoks põnev väljakutse, sest tegemist on Eesti mõistes unikaalse nähtusega, kus teineteise kõrval eksisteerivad Eesti noorim professionaalne teater, harrastuskollektiivid beebidest pensionärideni, kino, kultuuriüritused ning konverentsid. Näen Järvamaa kultuuri sümboliks kujunenud majas palju võimalusi nii kultuuritarbija kui -loojana ning usun, et mul on, mida endast selle maja, seal töötavate inimeste ning laiemalt Paide linna ja Eesti kultuuri heaks anda. Muusika- ja teatrimaja on kohaliku kogukonna jaoks oluline kokkusaamiskoht ning soovin, et iga linlane leiaks vähemalt kord nädalas, iga järvamaalane paar korda kuus ning Eesti teatripublik paar korda aastas enda jaoks põhjuse sellesse majja tulla," lisas ta.