Ornitoloogiaühing innustab vaatlema talviseid aialinde

Talvise aialinnuvaatluse koordinaator Aarne Tuule lisas, et tegu pole võistlusega ja iga täidetud ankeet on oluline. "Kuigi tänavuse olematu talvega võib toitmiskohtades linde olla vähe või üldse mitte, siis palume vaatlejatel igal juhul ankeedi täita ja esitada. Ka siis, kui tunni jooksul mitte ühtegi lindu ei märgatud," rõhutas Tuule. "Linnusõbrad võivad ju kurvastada, et linnud toidumajas ei käi, kuid see näitab, et looduslikke toiduvarusid on praegu piisavalt ja linnud saavad ka inimese abita hakkama."