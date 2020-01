Elron kuulutas välja hanke uute täiendavate rongide ostmiseks

Vastavalt valitsuse otsusele täiendada Elroni käsutuses olevat rongiparki, kuulutas Elron täna välja hanke kuue kahesüsteemse elektrirongi soetamiseks.

“Kuna reisijate arv Eesti rongiliikluses kasvab igakuiselt ning populaarsed liinid on inimestest pungil, siis ootame nii meie kui reisijad juba uute rongide liinile jõudmist. Paraku peame veel varuma kannatust, sest uued rongid hakkavad sõitma Tallinna-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul, mis valmib detsembris 2024,” selgitas Elroni juhatuse esimees Merike Saks.

Ta lisas, et uutes rongides on rohkem istekohti ning soovime kasutada istmete teisaldamise võimalust, et paindlikumalt reisijate ootustele reageerida.

“Suvekuudel soovime teisaldatavate istekohtade arvelt rohkem ruumi luua jalgratastele, sügistalvisel perioodil aga võimaldada rohkematel reisijatel istuda,” nentis Saks, kelle sõnul on hankes arvestatud ka reisijate senist tagasisidet, et istmed oleksid mugavamad ja pehmemad, ning et rongides oleks olemas ka kergem toitlustuse lahendus eelkõige sooja joogi ja vahepalade näol.

“Tehniliste kriteeriumite puhul on oluline märkida, et hangitavad rongid on kahesüsteemsed elektrirongid, mis sõidavad nii vanas kontaktvõrgu alas kui ka uutel elektrifitseeritud raudteelõikudel,” rõhutas Saks.

Ta lisas, et kuigi nii väikese tellimusega on raske rongitootjates huvi tekitada, on potentsiaalsed pakkujad nii praegu kasutusel olevate rongide tootja Stadler kui ka näiteks Škoda, kes on ehitamas sarnaseid ronge meie lõunanaabritele lätlastele.

“Rongide maksimumpikkuseks on 85 meetrit – see on tingitud eelkõige hooldusseadmetest meie depoos,” selgitas Saks ja nentis, et kindlasti sooviksid rongitootjad meelsamini tarnida korraga rohkemaid ronge, kuna iga partii projekteeritakse ja ehitatakse vastavalt selle riigi raudteetaristu tingimustele. Mida väiksem kogus, seda kallimad rongid, kuna projekteerimis- ja tehaste seadistamise kulud rongi tootmiseks on üle miljoni euro.

“Eestis on laiem raudtee, laiemad ja madalamad rongivagunid kui enamikes teistes riikides. Seega meie rongid valmistatakse rätsepatööna just meie vajadustest lähtuvalt,” tõi Saks näitena esile.