Paide gümnasistid panid ennast võrkpalliplatsil maksma

Turniiri üks korraldajaid Elizabeth Lindjärv ütles, et mõte korraldada selline üritus tuli neil sellest, et eelmisel aastal osalesid nad riigigümnaasiumitevahelisel jalgpalliturniiril. «Arutlesime siis omavahel, et miks ei võiks sarnaseid võistluseid olla ka muudel meeskonnaaladel. Kuna meie koolis on võrkpalli taustaga sportlasi päris palju, siis tuligi esimesena pähe just võrkpall,» selgitas ta.