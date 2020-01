Tellijale

"Olen väga liigutatud. See tuli absoluutse üllatusena. Ma pole eluski mõtelnud millegi sellise peale," rääkis Kimmel mõned tunnid pärast uudisest kuulmist.

Ta oli teisipäeval tööl ning sai võimalust mööda ka õnnitluskõnesid vastu võtta, kui kedagi parajasti apteegis polnud. Kimmel selgitas, et alguses oli ta peaaegu et šokis, aga pidevad õnnitluskõned andsid kinnitust, et tegu pole mingi eksitusega ning ta tõepoolest saab presidendilt kõrge autasu.