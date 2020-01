Õpilased võistlesid kiiruses, osavuses ja tähelepanelikkuses

Järvamaa spordiliidu projektijuht Piret Reinfeld selgitas, et võistlus koosneb kolmest teatevõistlusest, milles pannakse lapsed erinevaid osavust, kiirust, mõtlemist, tähelepanelikkust ja täpsust nõudvaid harjutusi tegema. «Kõige keerulisem on viimane teatevõistlus, kus igal osalejal on oma roll täita,» lausus ta.