Hambaravihüvitist kasutas mullu üle veerand miljoni inimese

„Sotsiaalministeeriumi analüüs näitas, et uue hambaravihüvitise süsteemi jõustumisest on oluliselt vähenenud nende inimeste arv, kes on vaatamata ravi vajadusele jätnud arstile minemata rahapuudusel. Vähenenud on ka ebavõrdsus hambaravi kättesaadavuses, kuna hüvitis on aidanud arsti juurde neid, kes on selleks abi kõige enam vajanud,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi osakonna nõunik Kaija Kasekamp. Ta lisas, et hüvitise taastamine praegusel kujul on olnud samm õiges suunas.