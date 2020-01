Tellijale

Viljat märkis, et esmakordselt teevad nad sammu spordiala kõrgeimasse klassi ehk meistriliigasse. Ja seda oma seitsmendal jalgpalli hooajal.

Viljat lisas, et teades ees ootava hooaja taset, on meeskond alustanud juba treeningutega. «Kunagi varem pole me sel ajal veel rannaliivale mõelnudki, kuid nüüd teisiti ei saa,» märkis ta.