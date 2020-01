Kadri Ehamäe võtab ette raudmehe võistluse

„Kõige olulisem on jõuda finišisse. See tundub päris suur väljakutse, sest mul puudub varasem kokkupuude triatloniga ning see kõik on minu jaoks uus,“ kirjeldas ta Sportlandi ajakirjale. „Jooksmist pelgan kõige rohkem, sest kui 90 km oled rattaga Otepää radadel üles-alla pannud, siis võivad jalad üsna läbi olla.“