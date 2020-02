Negavatt kutsub noori maailma muutma

KIKi juhataja Andrus Treier tõdeb, et keskkonnateemad lähevad tänastele noortele üha enam korda ning seda näitab ka aasta-aastalt Negavati konkursile esitatavate ideede arvu kasv ja põhjalikkus. „Negavatt on suurepärane võimalus just probleemkohtadele tähelepanu juhtida, kuid ka lahendusi välja pakkuda,“ selgitas Treier, lisades, et KIK toetab siinjuures nii sisuliselt kui ka rahaliselt. „Konkursi auhinnafond on 28 000 eurot, kuid veelgi olulisem on võistluse käigus koolitajatelt ja ekspertidelt saadavad teadmised, mis aitavad ideid lihvida ning selle teostumisele lähemale jõuda.“