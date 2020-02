MKM ja TTÜ koolitavad 500 perearsti ja pereõde digivõimalusi paremini kasutama

2017. aastal leidis Eesti tervishoiusektoris Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) teadaolevalt aset 32 küberturbejuhtumit, millest haiglate või perearstide tööd mõjutasid otseselt kümme. 2018. aastal krüpteeriti ühe perearstikeskuse infosüsteemid lunavaraga, mistõttu oli häiritud ka patsientide vastuvõtt. „Infoturve on tänapäeval igas eluvaldkonnas aina tähtsamal kohal, eriti aga tervishoius. Arvestades, et arstid puutuvad igapäevatöös pidevalt kokku suure hulga delikaatsete isikuandmetega, on nende andmete õige töötlemine ja kaitsmine äärmiselt oluline,“ selgitas RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Lauri Aasmann. „Perearstid, kes peamiselt on ka ise ettevõtjad või enda tööandjad, peavad teadma, kuidas andmeid koguda, hoida ja töödelda, milleks on vaja tarkvarauuendusi, millised ohud varitsevad küberruumis ja kuidas neid vältida. On palju arste, kes käivad delikaatsete isikuandmetega suurepäraselt ümber, kuid on ka neid, kes vajavad koolitusi,“ põhjendas väljaõppe vajalikkust Aasmann.