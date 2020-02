Muusikaliteater kutsub prooviesinemisele

“High School Musical" on minu generatsiooni üks lemmikfilmidest, vähemalt nende noorte seas, keda mina tean. Kui aastal 2006 kooli läksin, ilmus esimene film. See oli 14 aastat tagasi, kuid ma olen üsna kindel, et kõik laulud ja stseenid on meil siiani eredalt meeles,” paljastab muusikali lavastaja Mark Oja repertuaari valiku osas tagamaid.

Just sellel põhjusel soovibki Eesti Noorte Muusikaliteater lavaversiooni taas Eestisse tuues teha suure kummarduse teose autoritele ja originaalesitajatele. High School Musical on olnud Eestis lavalaudadel ka varem, täpselt kümme aastat tagasi NUKU teatris.

Teine voor toimub Tallinnas 11.aprillil. Ühtlasi mainib Orumägi, et kui noor huviline tunneb, et üks või teine element (laulmine, tantsimine, näitlemine) ei ole temal nii tugev kui mõni teine, siis karta pole midagi. Muusikalides on rolle ka nendele kellel üks või teine ala on teistest nõrgem. Julgus ja pealehakkamine on kõige olulisem.