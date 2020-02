Järva talimängud tulevad muudetud kujul

Spordialadeks on meeste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine, mälumäng ja juhtide võistlus. Ujumine on ainsana kavas 14. veebruari õhtul. 15. veebruaril avatakse Paide E-Piim spordihallis mängud kl 9.45 ja 15 minutit hiljem on võistlemas juba omavalitsusjuhid. Mängude lõpetamine on ajakava kohaselt kl 16.30.

Mängude üks korraldaja, Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring selgitas, et talle teadaolevalt ei ole talimängude kavas mitte kunagi olnud ujumist. Algne plaan oli, et mängud saavad tehtud ühe päeva- 15. veebruari jooksul, kuid et ujujatel on sel päeval Tartus teised võistlused ja noored on seetõttu ära, lükati nende mõõduvõtt reede õhtusse.

Muutusi on ka talimängude kavas olevate spordialade arvestamisel. „Kui enne olid lauatennis, male ja kabe ainult võistkondlikud alad, siis sellest korrast on need individuaal-võistkondlikud,“ avaldas Maaring. „Oleme seni võtnud nišši Jõudi mängudest, kuid nüüd laseme alad vabaks ja selgitame parimad välja nii võistkondlikult kui üksikmängijate seas. Veidi muutsime ka vanuseklasse.“

Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvused selguvad pärast eelregistreerimist. Küll tasub teada, et olematu talve tõttu mängude põhiala- suusatamist kavas ei ole. Seega lähevad arvesse kõik teised spordialad.

Selle nädala alguseks pidid omavalitsused alade põhiselt andma märku oma osalemisest. Nimeline eelregistreerimine tuleb teha hiljemalt 13. veebruariks. Koduomavalitsuste esindused pananevad välja Liisa Gritšenko (Türi vallas), Jaak Tammik (Järva vallas) ja Marge Merisalu (Paide linnas).

„Praeguseks hetkeks on nii Paide linn kui ka Türi ja Järva vallad andnud mulle teada oma osalemisest. Mitmel alal ja mitmekesi, seda ma veel ei tea,“ ütles Maaring. „Sellest aga hetkel piisab, sest saame hakata mängudeks komplekteerima kohtunikke. Pakun, et kui kõik panevad täisvõistkonnad välja, siis oleks osalejaid nii 3x70 ehk üle 200 inimese. Pean arvestama ka sellega, et kindlasti pannakse osadele aladelt välja rohkem ja osadele vähem osalejaid.“