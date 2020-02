Sangpommisport viis Jõgevamaale

Järva-Jaani sangpommientusiast Kalle Puss ütles, et kergematest naistest võitis Tiia Riis esikoha ja seda isikliku rekordiga. „Kahte 12kg kaaluvat sangpommi tõukas ta 50 korda,“ täpsustas Puss. „Mulle teadaolevalt oli see talle esimeseks võistluseks pika tsükli tõukamises. Teine kohti oli 41 korra peal.“

Kalle Pussi endisi õpilasi oli võistlusel väljas teisigi. Nii tegi Tartumaad esindanud Kuldar Kark näiteks võistlusel parima tulemuse. Ta tõukas 32kg pomme 57 korda. See peaks Kalle Pussi sõnul olema Eesti rekord.

„Mina parimad tegijad ongi hetkel mööda Eestit laiali,“ nentis Kalle Puss. „Küll on meil veel Järva-Jaanis jõusaalis säilinud teisipäevased ja neljapäevased treeningud ja seda kl 16st kl 17ni. Treenime kõiki suuremaid lihasgruppe ja eks sangpomm ole selleks üks universaalsemaid abivahendeid.“

Pika tsükli tõukamine on sangpommi kahevõistlusega võrreldes erinev, sest pomme ei tõugata mitte rinnalt, vaid iga tõukamise tuuakse vahepeal jalgade juurde.

Veebruari lõpuks on sangpommitõstjatel järgmine võistlus ja seda Audrus. Mõõduvõtte jagub ka kevadesse. On tõenäoline, et Järvamaal võivad suve teises pooles ja/või toimuda ka sangpommi Eesti meistrivõistlused. Ärapidamist vajavad nii kahevõistlus kui sangpommi rebimise võistlused.