Polaarrändur tuleb Väätsale jutuõhtule

Tanel Tuuleveski sõitis eelmise aasta lõpus Antarktikasse, et suusatada esimese eestlasena üksinda 940 kilomeetrit rannikult lõunapoolusele. Üle kuu aja kestnud matka jooksul ei olnud Tuuleveski sõnul kõige raskemaks katsumuseks mitte jäine ilm või suur füüsiline pingutus, vaid hoopis perest.

Tuuleveski on alpinistina vallutanud maailma kõrgeimate mägede tippe. Mõte üksinda lõunapoolusele suusatada sai ta aga kahe aasta eest, kui osales Patagoonia matkal Lõuna-Ameerikas. Tuuleveski meenutab, et nende norrakast grupijuht, kes ühtlasi on tugev polaarmatkade sell, käis talle sellise idee välja.