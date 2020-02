Tellijale

Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor Urmas Piigerti sõnul on praeguse seisuga matkale registreerunud üle 200 inimese ning korraldajatele saab enda tulekust teada anda selle pühapäeva viimase minutini.

Piigerti kinnitusel on kõik ettevalmistused matkaks kulgenud plaanipäraselt ja oodata on meeleolukat päeva. Kuna samal päeval toimuma pidanud Tartu maraton kipub lumepuudusel ära jääma, lootis Piigert, et ka suusasõbrad leiavad asenduseks tee Pitka matkale.