Järvamaa töö- ja karjäärimess tuleb sel kuul

Oodatud on kõik, kes soovivad tööd leida ning on huvitatud õppimisvõimalustest. Messil osalevad tööandjad, kes otsivad oma meeskonda uusi töötajaid ja on valmis tutvustama töötamise ja praktikakohti. See on suurepärane võimalus luua otsekontakt tööandjatega. Haridusasutused tutvustavad õppimisvõimalusi, sisseastumistingimusi ja koolielu.