Juubelituur toob Improteatri Türile

Improteater IMEERIUM tähistab sel hooajal improvisatsioonilise teatri 10. tegutsemisaastat Eestis. Selle raames on teater võtnud oma südameasjaks tutvustada armastatud teatrivormi ka väljaspool suurlinnu. Senimaani on tuur IMPEERIUMi viinud Kuressaarde, Otepääle, Kuusallu, Juurusse, Iisakusse ja paljudesse teistes kaunitesse Eestimaa paikades.

Mängitava etenduse võlu peitub ootamatuses, situatsioonikoomikas ning artistide leidlikkuses. Keegi ei tea, mis juhtuma hakkab ning see on väga humoorikas. Kõik sünnib hetkes – näitlejad küsivad publiku käest märksõnu ja nendest inspireeritult hakkavad sündima põnevad stseenid, lõbusad sketšid ja vaimukad karakterid. Etendus sobib hästi ka improvisatsioonilise teatriga esmatutvujatele.

IMPEERIUMi näitleja Merilin Kirbits jagab tuurikogemust: "Meie suureks üllatuseks ja rõõmuks on üle Eesti tuuritades improvisatsioonilist teatrivormi igati soojalt vastu võetud. Väiksemates linnades elavad inimesed armastavad head huumorit ning meil on olnud au pakkuda neile meeleolukaid õhtuid, kus nad on saanud olla näitekirjanikud, lavastajad ja rõõmsameelne publik. Kindlasti innustab see ka meid veel enam Tallinnast ja Tartust kaugemale sõitma, et inimesed saaks ennast välja elada ja ohjeldamatult naerda."