Järvalane sai kultuurisõbralikkuse eest tunnustuse

Tellijale

Nordic Hotel Forum ja selle juht Feliks Mägus on Kultuurisõbra konkursil aastate pikku korduvalt esile tõstetud. Aasta kultuurisõbra tunnustuse teenis Mägus sel korral toetuse eest nii Pimedate Ööde Filmifestivalile kui ka Põhjamaade Sümfooniaorkestri tegevusele. Olerex AS on alates möödunud aastast Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) kuldsponsor, lisaks ollakse endiselt Eesti suuremate kultuuritoetajate seas. Näiteks oli ettevõte mulluse laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ suurtoetaja ning Saaremaa ooperipäevade peatoetaja.

„Riik tänab ja tunnustab kõiki ettevõitjaid ja metseene, kellel jätkub südant ja võimalusi kultuurivaldkonna heaks panustada,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. „Kultuur on see, mis meid ühendab, järelikult on ka kultuuri toetamine meie ühine võimalus ja kohustus. Ettevõtjad ja metseenid, samuti kultuurikorraldajad küsivad, ja põhjusega küsivad, kas kultuurile annetamine on tehtud piisavalt motiveerivaks. Sellepärast oleme Kultuurkapitali annetuste maksuvabastuse teema taas valitsuse päevakorda võtnud ja loodan, et see toob kultuurile edaspidi toetust veelgi juurde,“ lisas Lukas.