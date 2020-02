Säästa oma lemmiklooma soovimatutest järglastest

Loomad ei saa planeerida ega kontrollida järglaste saamist. Samuti ei oska nad tunda kurbust saamata jäänud pesakonna pärast. Kassid ja koerad toovad aastas ilmale 1 - 4 pesakonda, kus on keskmiselt 5 poega. Loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu. „Looma hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine on keelatud loomakaitse seadusega ning karistatav kas rahatrahvi või vanglakaristusega. Kui sinu lemmikloom saab järglasi, siis ei saa kunagi olla täielikult kindel, et järglased satuvad hoolitsevasse ja vastutustundlikku perre. Võib juhtuda, et sinu lemmiku järglasest saab lõpuks kodutu loom. Hulkuvatel loomadel on keskmine eluiga palju lühem ning neid ähvardab tänavatel auto alla jäämise, haigestumise ning inimeste vägivallatsemise oht,” kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Carol Liaks.