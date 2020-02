Kultuuritempel tihendab koostööd Paide linnameeskonnaga

Paide linnameeskonna kogukonnajuhi Arto Saare sõnul on linnameeskonna ning muusika- ja teatrimaja koostöö asjade loomulik käik. “Kultuur ja sport on alati käinud käsikäes. Meile mõlemale on oluline pakkuda publikule head emotsiooni ning samal ajal arendada kõikidest noortest head inimesed. Vaadates kui väike on Järvamaa, siis me räägimegi ju meie oma maakonna inimestest, meie ühisest kogukonnast. Koos jõuame rohkem,” on Saar veendunud.